Düsseldorf-Gerresheim 13-Jähriger von Auto erfasst und schwer verletzt

Schwer verletzt wurde ein 13-jähriger Junge in Gerresheim am Mittwochmittag, nachdem ein Pkw ihn erfasst hatte. Laut Polizei war ein 27-jähriger Mann aus Moers mit seinem Seat auf der Dreherstraße in Richtung Torfbruchstraße unterwegs. Nach Zeugenaussagen lief kurz vor der Kreuzung Dreherstraße/Torfbruchstraße plötzlich ein Junge auf die Straße.