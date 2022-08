Düsseldorf-Geresheim​: 15-Jährige bei Unfall schwer verletzt​

Bei einem schweren Verkehrsunfall in Düsseldorf-Gerresheim ist ein 15-jähriges Mädchen schwer verletzt worden. Sie wurde beim Überqueren einer Straße von einem Auto erfasst.

Schwer, aber nicht lebensgefährlich verletzt wurde ein 15-jähriges Mädchen bei einem Verkehrsunfall in Düsseldorf-Gerresheim am Mittwochabend. Das teilte die Polizei mit.

Das Mädchen wurde an der Kreuzung Dreherstraße und Siedlerweg beim Überqueren der Straße von einem Auto erfasst. Dabei wurde sie so schwer verletzt, dass sie in ein Krankenhaus gebracht werden musste. Der 80-jährige Autofahrer erlitt laut Polizei einen Schock.