Polizei Gerade aus der Haft Entlassener begeht erneut Diebstahl

In einem Supermarkt im Düsseldorfer Hauptbahnhof kam es am Donnerstagabend um 21.30 Uhr zu einem Diebstahl, der letzten Endes in einem Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte endete. Ein Sicherheitsmitarbeiter des Supermarktes hatte beobachtete, wie ein 38-jähriger rumänischer Staatsangehöriger Bierdosen aus dem Regal nahm, in den Rucksack steckte und den Kassenbereich passierte ohne zu zahlen. Als der Mitarbeiter ihn ansprach, reagierte der Tatverdächtige aggressiv, schlug gegen eine Glasscheibe und bedrohte den Mitarbeiter verbal.