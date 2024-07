EC-Karten entwendet und missbräuchlich eingesetzt Mehrere Geldautomaten in Düsseldorf manipuliert

In den letzten Tagen sind in Düsseldorf mehrere Geldautomaten manipuliert worden. Die Polizei warnt vor einer neuen Masche. Laut Mitteilung aus dem Präsidium gaben die Opfer an, dass ihre EC-Karten an den Geldautomaten augenscheinlich eingezogen worden waren. Bei diesen Vorgängen vernahmen die Geschädigten knackende Geräusche, das Display soll eine Störung angezeigt haben: „Dieser Geldautomat ist gleich wieder für Sie servicebereit.“ Die Opfer nahmen deswegen einen geräteveranlassten Karteneinzug an.