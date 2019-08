Täter flüchtig : Geldautomat an der Uni Düsseldorf gesprengt – Mensa bleibt geschlossen

Düsseldorf Am frühen Dienstagmorgen wurden Anwohner im Bereich der Uni Düsseldorf aus dem Schlaf gerissen: An der Mensa hatten Täter einen Geldautomaten gesprengt. Sie sind flüchtig. Die Mensa bleibt geschlossen.

Die Tat ereignete sich gegen 3.30 Uhr am Dienstag, wie ein Polizeisprecher sagte. Bei der Sprengung des Geldautomaten am Eingang zur Mensa der Heinrich-Heine-Uni sei das Gebäude stark beschädigt worden.

Die Zeugen konnten beobachten, wie sich drei Männer an dem Geldautomaten zu schaffen machten. In Sekundenschnelle verschwanden die Männer mit der Beute in unbekannter Höhe mit einem dunklen Audi Kombi in Richtung Südring, berichtet die Polizei. Fahndungsmaßnahmen waren bisher nicht erfolgreich.