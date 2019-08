Kostenpflichtiger Inhalt: Bis zu 200.000 Euro Schaden am Gebäude : Geldautomat an der Uni Düsseldorf gesprengt – Mensa bleibt geschlossen

Foto: Christoph Schroeter 15 Bilder Geldautomat an der Uni Düsseldorf gesprengt.

Düsseldorf Am frühen Dienstagmorgen wurden Anwohner im Bereich der Uni Düsseldorf aus dem Schlaf gerissen: An der Mensa hatten Täter einen Geldautomaten gesprengt. Sie sind flüchtig. Die Mensa bleibt geschlossen. Am Gebäude entstand hoher Sachschaden.