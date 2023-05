Düsseldorf-Garath Selbst gebaute Hütte brennt im Wald

Düsseldorf · Die Feuerwehr Düsseldorf ist am Dienstag zu einem Brand in einem Waldstück in Garath gerufen worden. Dort hatte eine aus Ästen gebaute Hütte Feuer gefangen.

24.05.2023, 16:30 Uhr

Die Feuerwehr Düsseldorf wurde am Dienstagabend zu einem Waldbrand im Bereich der Güstrower Straße und Am Buchholzer Busch gerufen. Dort hatte eine Hütte, die aus größeren Ästen und Baumstämmen gebaut worden war, Feuer gefangen. Da die Einsatzstelle in Garath etwa 200 Meter tief im Wald lag, musste zunächst eine längere Schlauchleitung verlegt werden. Durch den schnell eingeleiteten Löschangriff konnte eine größere Brandausbreitung verhindert werden. Die Polizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.

