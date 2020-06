Düsseldorf-Garath : Polizei sucht Kind nach Unfall

Düsseldorf Ein Kind auf einem Fahrrad wurde bei einem Unfall am Montagnachmittag in Düsseldorf-Garath von einem Auto angefahren. Der Kleine sprang jedoch direkt wieder auf sein Rad und fuhr davon. Jetzt sucht die Polizei nach ihm.

Ein 29-jähriger Mann fuhr am Montag gegen 16.40 Uhr mit seinem schwarzen Toyota von einem Parkplatz in eine Tiefgarage an der Adalbert-Probst-Straße. Dabei stieß er mit dem jungen Fahrradfahrer zusammen.