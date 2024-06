Zusammenstoß mit Auto in Düsseldorf-Garath Mann nach E-Scooter-Unfall schwer verletzt

Ein E-Scooter-Fahrer ist bei einem Zusammenstoß mit einem Auto in Düsseldorf-Garath so schwer verletzt worden, dass er mit einem Rettungswagen in eine Klinik gebracht werden musste. Er hatte am Montagabend offensichtlich eine Straße an einer roten Ampel überquert und war mit dem Pkw kollidiert. Das Verkehrsunfallaufnahmeteam sicherte die Spuren.