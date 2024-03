Düsseldorf-Garath 21-jähriger Fortuna-Fan beim S-Bahn-Surfen ums Leben gekommen

Düsseldorf · Ein 21-Jähriger ist am Wochenende in Düsseldorf beim sogenannten S-Bahn-Surfen ums Leben gekommen. Der Unfall ereignete sich am Haltepunkt Garath. Fortuna-Fans reagierten darauf beim Spiel am Samstag gegen Hannover.

04.03.2024 , 11:22 Uhr

Der Haltepunkt Garath. (Archivaufnahme) Foto: RP/Dominik Schneider

Ein junger Mann ist in der Nacht zu Samstag in Düsseldorf beim S-Bahn-Surfen ums Leben gekommen. Der Unfall ereignete sich gegen 2 Uhr morgens am Haltepunkt Garath. Der Mann war offenbar auf dem Rückweg von einer Party. Wie eine Sprecherin der Bundespolizei sagte, sei der 21-jährige Mann auf die abfahrende S-Bahn aufgesprungen und dann ein paar Meter mitgefahren. Dann habe er laut Zeugenaussagen wieder abspringen wollen, sei dabei jedoch zwischen Zug und Bahnsteigkante eingeklemmt worden. „Er ist dann unter den Zug geraten. Die Verletzungen waren so schwer, dass er noch vor Ort verstorben ist“, so die Sprecherin. Da die Trittstufen an den S-Bahnen bei der Abfahrt aus einem Bahnhof eingefahren werden, habe er möglicherweise auf den Stufen am Triebwagen gestanden, die zur Kabine des Zugführers führen, sagte die Sprecherin. Ein Sprecher der Düsseldorfer Polizei sagte, man habe die Ermittlungen übernommen und versuche nun, den genauen Unfallhergang herauszufinden. Der 21-Jährige war großer Fan von Fortuna Düsseldorf. Aufgrund des tragischen Unfalls haben die Fans beim Auswärtsspiel am Samstag in Hannover fünf Minuten lang geschwiegen und ihren Verein erst danach angefeuert. Lediglich eine einzige bengalische Fackel brannte mit rotem Licht dort, wo die Ultras im Niedersachsenstadion standen. Mit ihr und mit ihrem Schweigen gedachten die rund 2500 Düsseldorfer Zuschauer des verunglückten Fans, der eigentlich mit ihnen gemeinsam in der Hannoveraner Arena stehen wollte. Erst kürzlich hatte es beim Spiel RB Leipzig gegen Borussia Mönchengladbach einen ähnlichen Vorfall gegeben. Ein Gladbach-Fan war am Tag vor dem Spiel ums Leben gekommen. Zusätzlich verstarb am Spieltag selbst ein Fan der Leipziger im Stadion.

(csr)