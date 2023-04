Düsseldorf-Garath Frau bei Streit mit Messer verletzt

Düsseldorf · Bei einem Streit in einer Wohnung in Düsseldorf-Garath ist eine Frau mit einem Messer verletzt worden. Nach einer Erstversorgung durch einen Notarzt wurde sie in ein Krankenhaus gebracht.

19.04.2023, 12:02 Uhr

In einer Wohnung in Düsseldorf-Garath ist es am Mittwochmorgen zu einem Streit gekommen. Dabei ist eine Frau von ihrem Partner mit einem Messer verletzt worden. Die Frau musste nach der Tat in einem Mehrfamilienhaus in der Rostocker Straße von einem Notarzt behandelt werden, anschließend wurde sie in ein Krankenhaus gebracht. Lebensgefahr besteht laut Polizei derzeit nicht. Laut Polizei sind die genauen Umstände der Tat noch nicht geklärt, Beamte der Kriminaltechnischen Untersuchungsstelle (KTU) würden Spuren sichern. Notfallseelsorger waren vor Ort. Die Polizei will im Lauf des Tages weitere Informationen zu dem Vorfall mitteilen.

