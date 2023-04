Düsseldorf-Garath Frau bei Streit mit Messer verletzt - Flüchtiger festgenommen

An der Fahndung hatten sich mehr als zehn Streifenwagen beteiligt. Die 35-jährige, verletzte Ehefrau befindet sich zur stationären Behandlung in einer Klinik. Lebensgefahr kann mittlerweile ausgeschlossen werden. Sie musste nach der Tat in einem Mehrfamilienhaus in der Rostocker Straße zunächst von einem Notarzt behandelt werden.