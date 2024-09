Feuerwehreinsatz in Düsseldorf-Garath Aufzugbrand in einem Mehrfamilienhaus

Düsseldorf · Am Aufzug in einem Mehrfamilienhaus im Düsseldorfer Süden ist mitten in der Nacht zu Freitag ein Feuer ausgebrochen. Die Feuerwehr war mit einem Großaufgebot vor Ort. Drei Bewohner mussten vom Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht werden.

06.09.2024 , 09:09 Uhr

Um kurz nach Mitternacht erreichte die Feuerwehr die Meldung über ein Feuer in einem Mehrfamilienhaus in Düsseldorf-Garath. Im Bereich des Aufzuges war ein Brand ausgebrochen. Drei Bewohner des Hauses wurden vorsorglich ins Krankenhaus gebracht. Die Brandursache ist noch unklar. Gegen null Uhr in der Nacht von Donnerstag auf Freitag meldeten Anrufer der Feuerwehr den Brand in dem Haus an der Stettiner Straße. Mehrere Einheiten von Feuerwehr und Rettungsdienst wurden zum Brandort geschickt. Der Treppenraum des Hauses war bereits komplett verraucht, als die ersten Einsatzkräfte vor Ort eintrafen. Mehrere Trupps sowohl zur Menschenrettung als auch zur Brandbekämpfung rückten in das Gebäude vor. Der Brand im Bereich des Aufzuges konnte nach rund 45 Minuten gelöscht werden. Umliegende Bereiche wurden auf eine Brandausbreitung kontrolliert und Lüftungsmaßnahmen durchgeführt. Eine Brandausbreitung auf weitere Wohnungen konnte verhindert werden. Drei Bewohner wurden durch den Rettungsdienst medizinisch versorgt und vorsorglich zur weiteren Kontrolle in ein Krankenhaus gebracht. Die Stadtwerke mussten im Bereich des Aufzuges vorerst den Strom abstellen. Die letzten der rund 50 Feuerwehrleute, unter ihnen auch Einsatzkräfte der Freiwilligen Feuerwehr, kehrten nach eineinhalb Stunden zu ihren Standorten zurück. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.

