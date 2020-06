Mordkommission ermittelt : 17-Jähriger bei Schlägerei in Düsseldorf schwer verletzt

Düsseldorf Bei einer Schlägerei mit mehreren Beteiligten in Düsseldorf ist ein 17-Jähriger lebensgefährlich verletzt worden. Der Jugendliche musste notoperiert werden.

Am Samstag kam es gegen 17.30 Uhr am Garather S-Bahnhof zu einer Schlägerei zwischen mindestens 20 Personen. Ein Jugendlicher im Alter von 17 Jahren zog sich dabei durch einen bislang Unbekannten eine schwere Stichverletzung zu, sodass er mit einem Rettungswagen in eine Klinik gebracht und dort notoperiert werden musste. Er befindet sich aktuell nicht mehr in Lebensgefahr.