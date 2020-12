Düsseldorf : Fußgänger und Motorradfahrer bei Verkehrsunfällen schwer verletzt

Düsseldorf In der dunklen Jahreszeit häufen sich die Verkehrsunfälle - besonders, wenn dann auch noch regnerisches Wetter herrscht. Am Dienstag wurden bei Unfällen ein Motorradfahrer in Oberkassel und ein Fußgänger in Friedrichstadt schwer verletzt.

Bei einem Verkehrsunfall am frühen Dienstagabend in Friedrichstadt wurde ein Fußgänger schwer verletzt.

Laut Polizei befuhr ein 54-Jähriger mit seinem Toyota die Helmholtzstraße und beabsichtigte von dieser nach links in die Mintropstraße abzubiegen. Dabei übersah er einen 26-jährigen Fußgänger, der die Mintropstraße überquerte und die Fahrbahn bei grüner Ampel betreten hatte. Der Fußgänger wurde von dem Pkw erfasst und zu Boden geschleudert. Er kam mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus.

In Oberkassel verletzte sich ein Kradfahrer bei einem Verkehrsunfall schwer, nachdem er mit einem Transporter kollidiert war. Laut Polizei stand ein 27-Jähriger mit seinem Transporter am rechten Fahrbahnrand der Düsseldorfer Straße und beabsichtigte in den fließenden Verkehr in Richtung Pariser Straße einzufahren.

Hierbei übersah er einen 61-jährigen Motorradfahrer, der mit seiner Suzuki ebenfalls in Richtung Pariser Straße unterwegs war. Es kam zu einer Kollision beider Fahrzeuge. In der Folge stürzte der Zweiradfahrer zu Boden und verletzte sich so schwer, dass er in eine Klinik gebracht werden musste. Sein Motorrad prallte gegen eine fahrende Straßenbahn.

(csr)