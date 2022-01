Fußgänger bei Unfall in Oberbilk von Auto erfasst

Düsseldorf Ein Fußgänger ist beim Überqueren einer Straße in Düsseldorf von zwei Autos angefahren worden. Der Mann musste schwer verletzt ins Krankenhaus gebracht werden.

Rettungskräfte brachten den Mann schwer verletzt in ein Krankenhaus. Die übrigen Unfallbeteiligten blieben unverletzt. Der Sohn des verletzten Fußgängers erschien am Unfallort und reagierte aggressiv. Einen Unfallfahrer bedrohte er, den anderen griff er körperlich an. Gegen ihn wurde eine Anzeige wegen Körperverletzung und Bedrohung geschrieben.