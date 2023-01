Rheinbahn Düsseldorf Fünf Verletzte bei Busunfall auf dem Betriebshof

Wenn die Busse ins Depot Lierenfeld der Rheinbahn einfahren, rücken in der Nacht die Reinigungstrupps an. In der Nacht zu Dienstag ist es dabei zu einem schweren Unfall gekommen: Fünf Menschen wurden verletzt, zwei davon schwer. Sie mussten ins Krankenhaus eingeliefert werden. Bei den drei Leichtverletzten war keine medizinische Versorgung notwendig.