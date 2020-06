Düsseldorf-Golzheim : Zwei Verletzte bei Frontalzusammenstoß auf der Cecilienallee

Die beiden Autos sind frontal zusammengestoßen.

Düsseldorf Auf der Cecilienallee in Düsseldorf hat es erneut einen Verkehrsunfall gegeben. An der gleichen Stelle, an der vor wenigen Tagen zwei Passanten angefahren wurden, kam es nun zu einem Frontalzusammenstoß.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Der Unfall ereignete sich wieder auf der Fahrspur in Richtung Messe kurz nach der Einmündung der Homberger Straße in Höhe des marokkanischen Generalkonsulats.

Wie in Polizeisprecher sagte, habe dort der 27-jährige Fahrer eines Paketdienstes verbotswidrig seinen Wagen am Straßenrand gestoppt. Der nachfolgende Pkw habe noch anhalten können, der darauf folgende Hyundai eines 32-jährigen Düsseldorfers aber nicht mehr.

Um einen Zusammenstoß zu vermeiden, sei der Fahrer nach links ausgeschert und dann mit einem entgegenkommenden Pkw zusammengestoßen. Die 55-jährige Fahrerin war mit ihrer Mercedes A-Klasse auf dem Fahrstreifen der Cecilienallee in Richtung Innenstadt unterwegs.

Die Insassen der Unfallfahrzeuge wurden leicht verletzt. Sie konnten das Krankenhaus nach ambulanter Behandlung wieder verlassen. Die Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 20.000 Euro.

Wie der Sprecher sagte, hätten Fahrzeuge vor der Einrichtung des Pop-up-Radwegs am rechten Fahrbahnrand halten dürfen, nun aber nicht mehr, da nur noch eine Spur in Richtung Messe führe.

Die Cecilienallee musste zur Unfallaufnahme und zu Reinigungsarbeiten zwischen der Homberger Straße und dem Golzheimer Platz für rund eineinhalb Stunden gesperrt werden. Der Verkehr wurde abgeleitet.

(csr)