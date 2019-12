Mordkommission ermittelt : Leiche in Düsseldorf gefunden - Ehefrau festgenommen

Leiche in Düsseldorf gefunden - Ehefrau festgenommen

Düsseldorf Ein Mann ist in seiner Wohnung in Düsseldorf-Friedrichstadt ums Leben gekommen. Seine Ehefrau steht unter Tatverdacht und wurde festgenommen. Eine Mordkommission hat die Arbeit aufgenommen.

Am frühen Mittwochmorgen wurde die Polizei zu der Wohnung in der Scheurenstraße in Düsseldorf-Friedrichstadt gerufen. Zuvor war bereits der Notarzt alarmiert worden.