Streit in Düsseldorf-Friedrichstadt Mann auf offener Straße mit Messer tödlich verletzt

Düsseldorf · Bei Streitigkeiten auf offener Straße in Düsseldorf-Friedrichstadt ist ein Mann durch mehrere Messerstiche so schwer verletzt worden, dass er kurz darauf in einer Klinik verstarb. Laut Polizei handelte es sich offenbar um eine Beziehungstat.

17.10.2023, 14:59 Uhr

Bei Streitigkeiten auf offener Straße in Düsseldorf-Friedrichstadt ist ein Mann durch mehrere Messerstiche so schwer verletzt worden, dass er verstarb. Laut Polizei handelte es sich offenbar um eine Beziehungstat. Der Vorfall ereignete sich am Sonntagabend auf der Corneliusstraße. Gegen 20.10 Uhr meldeten mehrere Zeugen über den Notruf eine Messerstecherei in dem Bereich. Als die ersten Polizeibeamten vor Ort eintrafen, lag ein 44-jähriger Mann in einer großen Blutlache auf dem Boden und wurde bereits von Notfallsanitätern versorgt. Der Verwundete wies mehrere Stichverletzungen am Körper auf. Nach derzeitigem Ermittlungsstand geriet der Mann vor Ort in eine Auseinandersetzung mit den Verwandten seiner Ex-Partnerin. Die zunächst verbal geführte Streitigkeit soll nach kurzer Zeit eskaliert sein, wobei der 44-Jährige eine Schlagwaffe eingesetzt habe. Im Verlauf der körperlichen Auseinandersetzung wurde der Mann dann mehrfach mit einer Stichwaffe verletzt. Sein Gesundheitszustand verschlechterte sich aufgrund dieser Verletzungen zusehends, sodass er trotz eingeleiteter Reanimationsmaßnahmen kurz nach dem Eintreffen in der Uniklinik verstarb. Die Tatverdächtigen befanden sich beim Eintreffen der Polizisten noch alle vor Ort und wurden in Gewahrsam genommen. Eine Mordkommission hat die Ermittlungsarbeit aufgenommen. Der türkische Haupttatverdächtige wird dem Haftrichter vorgeführt.

