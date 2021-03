Düsseldorf-Friedrichstadt : Junge Radlerin verletzt - Polizei sucht Unfallfahrer

Düsseldorf Ein 16-jähriges Mädchen wurde bei einem Unfall in Düsseldorf-Friedrichstadt verletzt. Der Autofahrer stoppte nur kurz, fuhr dann weiter. Die Polizei sucht ihn nun wegen möglicher Unfallflucht. Zeugen sollen sich melden.

Leicht verletzt wurde am Montagnachmittag eine junge Radlerin bei einem Verkehrsunfall in Friedrichstadt. Ein Autofahrer hatte sie beim Abbiegen mit seinem Fahrzeug berührt und war nach einem kurzen Stopp weitergefahren. Die Polizei sucht Zeugen.

Laut Polizei wollte die 16-Jährige gegen 15.30 Uhr die Weberstraße an der Kreuzung Weberstraße / Bilker Allee mit ihrem Fahrrad überqueren. Nach eigenen Angaben war sie bei Grünlicht der dortigen Ampel bereits in der Mitte der Fahrbahn, als ein Auto von der Bilker Allee, aus Richtung Corneliusstraße kommend, nach links in die Weberstraße abbog. Die Jugendliche wurde von dem Mercedes touchiert und fiel zu Boden.