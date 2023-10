Düsseldorf-Friedrichstadt Gefährliche Körperverletzung - Polizei sucht Zeugen

Die Düsseldorfer Polizei fahndet nach einer fünf- bis sechsköpfigen Gruppe, deren Mitglieder zwei Männer in Düsseldorf-Friedrichstadt attackiert haben sollen. Bei dem Vorfall wurden zwei 37-jährige Freunde verletzt. Einer so schwer, dass er stationär in eine Klinik bleiben musste. Die Polizei sucht Zeugen.