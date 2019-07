Einsatz in Düsseldorf-Friedrichstadt : Feuerwehr rettet Mann aus brennender Wohnung

Einsatz in Düsseldorf-Friedrichstadt

Düsseldorf Bei einem Wohnungsbrand in Friedrichstadt konnte die Feuerwehr den Bewohner aus den Flammen retten. Der Mann hatte offenbar versucht, das Feuer zu löschen. Er erlitt eine Rauchvergiftung.

Um 22 Uhr am Freitag erreichte die Feuerwehr Düsseldorf der Notruf über einen Zimmerbrand im zweiten Obergeschoss eines Hauses auf der Pionierstraße. Kurz darauf erreichte die Einsatzkräfte die Meldung, dass sich noch eine Person in der Wohnung befände.

Als die ersten Feuerwehrkräfte an der Pionierstraße eintrafen, war eine Rauchentwicklung aus einem Fenster deutlich sichtbar. Ein Mann befand sich zu diesem Zeitpunkt noch in der Wohnung und wurde durch einen Trupp der Feuerwehr sofort in Sicherheit gebracht. Scheinbar hatte dieser noch bis zum Eintreffen der Feuerwehr selbst Löschversuche unternommen.