Haltestelle Düsseldorf-Friedrichstadt : „Ihr werdet vergast“ - Durchsage am S-Bahnhof schockt Pendler

Der S-Bahnhof Friedrichstadt. (Archiv). Foto: Arne Lieb

Düsseldorf Die Pendler am S-Bahnhof Düsseldorf-Friedrichstadt trauten ihren Ohren am Donnerstagmorgen nicht. In einer Durchsage war unter anderem zu hören: „Ihr werdet alle vergast, man müsste die Gaskammern wieder aufbauen". Die Polizei ermittelt.

Eine weitere Durchsage soll gelautet haben: „Es grüßt Ihr Führer!“ Der Vorfall ereignete sich um 7 Uhr morgens.

In der Facebook-Gruppe „Nett-Werk Düsseldorf“ soll am Morgen ein Video zu sehen gewesen sein, auf dem die Durchsage zu hören war. Der Post wurde mittlerweile gelöscht.

Laut Polizei haben mehrere Zeugen den Vorfall bestätigt. Ob die Durchsage aus den Lautsprechern der Bahn kam oder eine andere Quelle hat, ist noch unbekannt. Der Staatsschutz hat die Ermittlungen aufgenommen.

