Feuerwehreinsatz in Düsseldorf-Friedrichstadt Container brennt am Straßenrand

Düsseldorf · Der Inhalt eines Containers am Straßenrand in Düsseldorf-Friedrichstadt stand in Flammen, Zeugen riefen die Feuerwehr. Ein angrenzendes Gebäude wurde leicht in Mitleidenschaft gezogen.

01.10.2024 , 16:33 Uhr

Eine unklare Rauchentwicklung in Düsseldorf-Friedrichstadt meldeten Anrufer der Feuerwehr am späten Montagabend um kurz nach 22 Uhr. Vor Ort stellten die Einsatzkräfte ein Feuer in einem Container fest. Der Brand konnte schnell gelöscht werden. Anschließend kontrollierten die Feuerwehrleute das angrenzende Gebäude auf eine Ausbreitung von Feuer und Rauch. Hier konnte eine leichte Verrauchung festgestellt werden, sodass dort Lüftungsmaßnahmen erforderlich waren. Um die letzten Glutnester zu löschen, musste der Inhalt des Containers ausgeräumt werden. Nach knapp 20 Minuten war der Brand komplett gelöscht.

(csr)