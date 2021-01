Düsseldorf-Friedrichstadt : Bewohnerin aus brennender Wohnung gerettet

Düsseldorf Bei einem Brand in einem Mehrfamilienhaus in Düsseldorf-Friedrichstadt musste eine Bewohnerin von der Feuerwehr aus ihrer Wohnung gerettet werden. Die Frau wurde schwer verletzt.

