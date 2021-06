Düsseldorf-Friedrichstadt : Krankentransport kollidiert mit Straßenbahn - Patient stirbt

Düsseldorf Zu einem Unfall mit tragischen Folgen ist in Düsseldorf-Friedrichstadt gekommen: Nach der Kollision mit einer Straßenbahn, ist ein 73-jähriger Beifahrer eines Krankentransporters gestorben.

Nach einem Unfall in Friedrichstadt gegen 7.30 Uhr am Montagmorgen ist ein 73-jähriger Mann gestorben. Er saß in einem Auto, das mit einer Straßenbahn kollidierte.