Schwerer Unfall in Düsseldorf Frauen laufen auf Straße und werden von Auto erfasst – Blutprobe entnommen

Auf der Erkrather Straße in Düsseldorf wurden am Samstagabend gegen 20.30 Uhr zwei Fußgängerinnen von einem Auto erfasst. Laut Polizei war der ein 20-jäghriger Düsseldorfer mit seinem Ford Fiesta in Richtung Ronsdorfer Straße unterwegs. „Kurz hinter der Kreuzung Kettwiger Straße wollten vor ihm die beiden jungen Frauen die Erkrather Straße überqueren. Nach Zeugenaussagen traten sie plötzlich vom Fahrbahnrand zwischen geparkten Autos auf die Fahrbahn“, so ein Polizeisprecher.