Schwerer Unfall in Düsseldorf Frauen laufen auf Straße und werden von Auto erfasst

Düsseldorf · Zwei Frauen laufen in Düsseldorf am Samstagabend wohl auf die Straße und werden von einem Auto erfasst. Eine schwebt in Lebensgefahr.

22.09.2024 , 08:51 Uhr

6 Bilder Schwerer Unfall auf Erkrather Straße in Düsseldorf – zwei Frauen von Auto erfasst 6 Bilder Foto: Patrick Schüller

Auf der Erkrather Straße in Düsseldorf wurden am Samstagabend gegen 20.30 Uhr zwei Fußgängerinnen von einem Auto erfasst. Laut Polizei war der Pkw in Richtung Ronsdorfer Straße unterwegs. Die Passantinnen sollen mutmaßlich auf die Straße gelaufen sein. Dabei wurde eine Frau lebensgefährlich und eine schwer verletzt. Sie wurden beide in eine Klinik gebracht. Ob sich die Autofahrerin ebenfalls verletzt hat, ist noch unklar. Ein Verkehrsunfallaufnahme-Team der Polizei sicherte die Unfallspuren vor Ort. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und will im Laufe des Sonntags weitere Informationen bekannt geben. Hier geht es zur Bilderstrecke: Schwerer Unfall auf Erkrather Straße in Düsseldorf – zwei Frauen von Auto erfasst

(ldi)