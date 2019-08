Schwerer Unfall in Düsseldorf : Frau von Auto erfasst und mehrere Meter mitgeschleift

Schwerer Unfall in Düsseldorf

Die Unfallstelle an der Oberbilker Allee war zeitweise gesperrt. Foto: Gerhard Berger

Düsseldorf Am Samstagmittag hat sich in Düsseldorf ein schwerer Unfall ereignet. Eine Frau mit Rollator wurde von einem Auto erfasst. Sie erlitt schwere Verletzungen.

Eine ältere Frau ist am Samstagmittag gegen 13.30 Uhr bei einem Verkehrsunfall in Düsseldorf verletzt worden. Sie überquerte mit ihrem Rollator die Oberbilker Allee, als sie von einem Auto erfasst wurde. Das teilte die Polizei Düsseldorf am Samstag mit.