Vorfall in Düsseldorf : Frau will Säure abgeben und löst Feuerwehreinsatz aus

Frau will Säure abgeben und löst Feuerwehreinsatz aus

Vorfall in Düsseldorf

Düsseldorf Eigentlich wollte sie nur Säure an einem Schadstoffmobil abgeben – doch dann verletzte sich eine Düsseldorferin und löste einen Großeinsatz der Feuerwehr aus. Rund 70 Kräfte waren vor Ort.

Die Düsseldorfer Feuerwehr ist zu einem Großeinsatz ausgerückt, nachdem einer Frau Säure über die Hände gelaufen war. Einer Mitteilung vom Montagabend zufolge hatte die 29-Jährige am Mittag an einem Schadstoffsammelfahrzeug in Angermund zwei Kanister mit Säure aus einer Hausentrümpelung abgeben wollen. Ein Kanister war aber undicht und die Säure lief der Frau über die Hände. Daraufhin wurde die Feuerwehr alarmiert