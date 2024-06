Weiteres Todesopfer nach Feuer in Düsseldorf Frau erliegt nach Kiosk-Brand ihren Verletzungen

Damit sind insgesamt vier Menschen infolge der Explosion und dem anschließenden Brand in der Nacht zum 16. Mai ums Leben gekommen. Zu den Toten gehört auch der Betreiber des Kiosks, das sich im Erdgeschoss des Wohnhauses befand. Die Ermittler der Mordkommission „Lichtstraße“ gehen davon aus, dass der 48-Jährige Benzin auf dem Boden ausgeschüttet und seinen eigenen Laden angezündet hatte. Er befand sich zu diesem Zeitpunkt im Hausinneren, an einem Zugang zum Kiosk. Die Ermittlungen dauern an, teilten Polizei und Staatsanwaltschaft am Dienstag mit. Das Ende des Kiosk-Mietvertrags und psychische Probleme könnten mögliche Gründe gewesen sein, so die Vermutungen.