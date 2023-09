Düsseldorf-Kaiserswerth Frau sprüht Mann Essig ins Gesicht und raubt seine Uhr

Erneut ist einem Mann in Düsseldorf eine kostbare Uhr auf offener Straße vom Handgelenk gerissen worden. Am Freitagnachmittag (15.9.2023) fuhr ein 82-Jähriger mit seinem Auto auf der Straße Im Luftfeld in Kaiserswerth zu seiner Wohnung, als ihm eine junge gut gekleidete Frau auffiel, die hektisch telefonierte.