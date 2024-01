Rettung in Düsseldorf Frau springt am Burgplatz in den Rhein

Düsseldorf · Aus noch unbekannter Ursache ist am Sonntagnachmittag in Höhe des Burgplatzes in der Düsseldorfer Altstadt eine Frau in den Rhein gesprungen. Die Feuerwehr war mit Booten im Einsatz, auch der Rettungshubschrauber wurde angefordert.

21.01.2024 , 16:25 Uhr

Die Feuerwehr im Einsatz am Rheinufer. Foto: Christine Wolff

Am Düsseldorfer Burgplatz ist am Sonntagnachmittag eine Frau in den Rhein gesprungen. Nach Angaben von Zeugen sei die Frau „einfach losgerannt“ und landete in den eisigen Fluten. Die sofort alarmierte Feuerwehr setzte mehre Boote ein, um die Frau zu retten. Auch der Rettungshubschrauber „Hummel“ kam zum Einsatz. In Höhe der Rheinterrasse konnte die Frau aus dem Wasser gezogen werden. Nach Angaben eines Sprechers der Feuerwehr wurde sie mit einem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht. Kreisen Ihre Gedanken darum, sich das Leben zu nehmen? Sprechen Sie mit anderen Menschen darüber. Die Telefonseelsorge ist anonym, kostenlos und rund um die Uhr erreichbar, Telefon 0800 111 0 111 und 0800 111 0 222.

(wie)