Einsatz in Düsseldorf 58-Jährige bei Raub in der Altstadt leicht verletzt

Die 58-Jährige wollte in der Schneider-Wibbel-Gasse ihr Fahrrad besteigen, als sie plötzlich von mehreren Personen angegriffen wurde. Die Unbekannten griffen sich den Rucksack aus dem Fahrradkorb und flüchteten. Zeugen nahmen die Verfolgung auf und brachen diese erst ab, als die mutmaßlichen Täter in einem U-Bahnhof zunächst auf die Gleise und dann in den Tunnel rannten. Die Tatverdächtigen konnten im Anschluss beim Verlassen der U-Bahnstation gestellt werden. Sie führten teilweise das Diebesgut mit. Zwei Tatverdächtige, deren Identität nicht zweifelsfrei geklärt werden konnte, wurden festgenommen. Den Rucksack fanden die Einsatzkräfte auf dem Fluchtweg und übergaben ihn der leicht verletzten Frau.