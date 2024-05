Bilder So verheerend war der Brand in Düsseldorf-Flingern

In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag, 16. Mai 2024, ist es in einem Kiosk in Düsseldorf-Flingern zu einer Explosion gekommen. Drei Menschen starben dabei, zahlreiche sind verletzt worden.

Feuerwehrleuten bot sich vor Ort ein schreckliches Bild. Die Flammen schlugen bereits ins 1. Obergeschoss und die Hauseingangstür zum Wohnhaus war ebenfalls vom Brandereignis betroffen.