Auto-Kollision auf A44 : Zwölf Verletzte bei Unfällen nahe Düsseldorfer Flughafen

Düsseldorf Auf der A44 bei Düsseldorf haben sich am zweiten Weihnachtsfeiertag zwei Unfälle ereignet. Zwölf Menschen wurden verletzt, mehrere Autos beschädigt.

Ein Fahrzeug war am Donnerstagabend gegen 18.50 Uhr aus zunächst ungeklärter Ursache auf der Autobahn 44 in Richtung Velbert gegen ein anderes gefahren, wie ein Polizeisprecher sagte. Vier Menschen erlitten dabei leichte Verletzungen und wurden in Düsseldorfer Krankenhäuser gebracht.