Feuerwehreinsatz in Düsseldorf Frau schwebt nach Küchenbrand in Lebensgefahr

Düsseldorf · Am Samstagabend ist es in Düsseldorf zu einem größeren Feuerwehreinsatz gekommen. In einem Mehrfamilienhaus auf der Flügelstraße ist ein Küchenbrand entstanden. Eine Bewohnerin schwebt in Lebensgefahr.

03.02.2024 , 20:44 Uhr

Ein Drehleiterwagen der Feuerwehr im Einsatz (Symbolbild). Foto: dpa/Marcel Kusch

Wie die Feuerwehr Düsseldorf berichtete, wurde eine Bewohnerin aus den Flammen gerettet und der Küchenbrand in der Dachgeschosswohnung des Mehrfamilienhauses gelöscht. Die Mieterin wurde durch das Feuer lebensbedrohlich verletzt und in ein Krankenhaus gebracht. Der Sachschaden wird auf rund 20.000 Euro geschätzt. Durch die Kriminalpolizei wurde die Brandursachenermittlung übernommen. Anwohner hatten der Feuerwehr eine Rauchentwicklung im Treppenhaus ihres Wohnhauses auf der Flügelstraße gemeldet. Laut Feuerwehraussagen waren die Einsatzkräfte bereits fünf Minuten später vor Ort im Stadtteil Oberbilk. Die Rettungskräfte fanden die Mieterin schwer verletzt im Treppenhaus. Zurzeit schwebt die Frau in Lebensgefahr, berichtete die Feuerwehr. Parallel zu den Löscharbeiten kontrollierten weitere Einsatzkräfte die angrenzenden Wohnungen. Alle Bewohner konnten im Anschluss an die Arbeiten der Feuerwehr in ihre Wohnungen zurückkehren. Die letzten der rund 40 Einsatzkräfte, darunter auch ehrenamtliche Helferinnen und Helfer der Freiwilligen Feuerwehr, kehrten nach etwas mehr als einer Stunde zu ihren Wachen zurück.

(felt)