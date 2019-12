Düsseldorf-Flingern : Zwei Frauen nach Einbruch festgenommen

Düsseldorf Derzeit hat es die Düsseldorfer Polizei vermehrt mit Einbrecherinnen zu tun. Am Donnerstag kam es zu einer Festnahme in Flingern, diesmal wurden zwei Frauen erwischt, eine davon ist noch minderjährig.

Bereits zum vierten Mal in dieser Woche hatte es die Düsseldorfer Polizei mit Einbrecherinnen zu tun. Am Donnerstag gegen 15 Uhr konnten Zivilfahnder zwei junge staatenlose Frauen im Alter von 16 und 19 Jahren nach einem versuchten Einbruch festnehmen.

Am Nachmittag erhielten die Funkstreifen der Polizeiinspektion Nord einen Hinweis über einen versuchten Einbruch in eine Wohnung an der Engerstraße.