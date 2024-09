Festnahme in Düsseldorf-Flingern Zeuge beobachtet Täter in der Nacht bei Einbruch

Düsseldorf · Ein verdächtiges Fahrzeug fiel einem Mann mitten in der Nacht in Düsseldorf-Flingern auf. Wie sich herausstellte, brachen dort gerade zwei Männer in einen Lagerraum ein und stahlen hochwertige Kleidung. Der Zeuge rief die Polizei.

13.09.2024 , 12:48 Uhr

Einem Mann fiel in der Nacht zu Freitag in Düsseldorf-Flingern ein verdächtiges Fahrzeug auf. Er verständigte die Polizei. Dank des Zeugenhinweises konnten die alarmierten Polizisten einen 18-jährigen Verdächtigen festnehmen. Der Mann steht in Verdacht, sich mit einem Komplizen unberechtigt Zutritt zu einem Lagerraum in Flingern verschafft und hochwertige Bekleidungsstücke und Taschen entwendet zu haben. Der Tatverdächtige soll dem Haftrichter vorgeführt werden. Sein Mittäter konnte flüchten. Die Ermittlungen dauern an. Weil er noch wach war und am Computer arbeitete, fiel dem Zeugen gegen 2.10 Uhr ein Mercedes Vito mit laufendem Motor, eingeschaltetem Licht und geöffneter Heckklappe, aber ohne Fahrer auf der Platanenstraße auf. Kurze darauf sah er in einem Gebäude auf der gegenüberliegenden Straßenseite zwei Personen, die Gegenstände heraustrugen und in dem Fahrzeug verstauten. Als die Personen die Einsatzfahrzeuge der Polizei bemerkten, flüchteten sie zu Fuß vom Tatort. Einer der beiden konnte durch die Polizisten gestellt und festgenommen werden. Der junge Mann gilt als Intensivtäter. Er soll dem Haftrichter vorgeführt werden. Nach seinem Komplizen wird gefahndet. Den Mercedes Vito und das darin befindliche Diebesgut (hochwertige Bekleidung und Taschen), stellten die Beamten sicher. Die Ermittlungen dauern an.

(csr)