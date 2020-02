Düsseldorf-Flingern : Täter verspielt seine Beute am Tatort

Der Düsselstrand in Flingern. Foto: Hans-jürgen bauer

Düsseldorf Nachdem ein Serieneinbrecher in das Bistro im Freizeitbad Düsselstrand in Flingern eingebrochen war, saß er dort einen Tag später am Spielautomaten und verzockte sein Geld. Er wurde festgenommen.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Eine Überwachungskamera des Schwimmbades filmte den polizeibekannten Mann in den Morgenstunden des 14. Februar bei seinem Einbruch.

Anhand dieser Bilder gelang es dem Mitarbeiter, den Tatverdächtigen bei der Rückkehr an den Tatort zweifelsfrei zu identifizieren. Er wurde noch am Spielautomaten sitzend durch die herbeigerufenen Polizeibeamten festgenommen.

Der Mann erbeutete bei dem Einbruch Bargeld. Jetzt muss er sich vor einem Haftrichter verantworten. Ihm werden mindestens 16 weitere Straftaten (darunter Eigentumsdelikte, Vergehen im Straßenverkehr, Verstöße gegen das Betäubungsmittelgesetz) vorgeworfen. Die Ermittlungen dauern an.

(csr)