Düsseldorf-Flingern Randalierer verletzt zwei Polizisten

Als weitere Personen auf das Geschehen aufmerksam wurden, warf er den Flaschenstumpf in Richtung der Zeugen und flüchtete auf die Straße. Wenige Meter weiter rannte er in eine Kfz-Werkstatt, offenbar mit der Absicht, durch eine rückwärtige Tür zu entkommen. Herbeigerufene Polizeibeamte stellten den Flüchtigen in der Werkstatt.