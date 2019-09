Bargeld in Düsseldorf-Flingern erbeutet : Polizei sucht Zeugen nach Kiosküberfall

Bargeld in Düsseldorf-Flingern erbeutet

Düsseldorf Bei einem Kiosküberfall in Flingern konnte der maskierte Täter mehrere hundert Euro Bargeld erbeuten. Die Polizei sucht Zeugen.

Am Mittwochnachmittag gegen 13.30 Uhr hat ein maskierter und mit einer Pistole bewaffneter Mann einen Kiosk an der Ackerstraße in Flingern überfallen. Es wurde niemand verletzt.