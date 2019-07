Mordkommission ermittelt in Düsseldorf : Polizei findet tote Frau in Wohnung - Mordkommission eingerichtet

Polizei findet tote Frau in Wohnung - Mordkommission eingerichtet

Mordkommission ermittelt in Düsseldorf

Sinje Pörsel wurde in Flingern tot aufgefunden. Foto: Polizei Düsseldorf

Düsseldorf Eine 44-jährige Düsseldorferin wurde Anfang Juli tot in ihrer Wohnung in Flingern-Süd aufgefunden. Die Polizei kann ein Tötungsdelikt nicht ausschließen und bittet die Bevölkerung um Mithilfe. Eine Mordkommission wurde eingerichtet.

Am Montagabend (1. Juli 2019, 19.30 Uhr) wurden die Polizei zu einem Hinterhaus an der Erkrather Straße 114 gerufen, weil sich Angehörige um die 44-jährige Sinje Pörsel sorgten.

In der Wohnung wurde die Frau leblos aufgefunden. Ein Notarzt stellte den Tod fest. Die Frau lag schon längere Zeit in der Wohnung. Auf Grund der Gesamtumstände lässt sich ein Tötungsdelikt nicht ausschließen. Die Ermittlungen dauern an.