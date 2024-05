Drei Tote und viele Verletzte in Düsseldorf-Flingern Mordkommission ermittelt nach Haus-Explosion

Nach der Explosion und dem Feuer in einem Wohn- und Geschäftshaus in Düsseldorf-Flingern mit drei Toten setzt die Polizei ihre Ermittlungen am Freitag fort. Wie eine Sprecherin am Morgen sagte, hoffe man, noch am Freitag die Identität aller bei der Explosion ums Leben gekommenen Personen zu klären.