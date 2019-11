Düsseldorf-Flingern : Lange Staus nach Oberleitungsschaden

Foto: Gerhard Berger In Flingern ist der Spanndraht einer Oberleitung gerissen.

Düsseldorf Wegen eines Oberleitungsschadens an einer Straßenbahnstrecke in Düsseldorf-Flingern kommt es dort am Montagmorgen zu erheblichen Verkehrsbehinderungen.

Wie ein Augenzeuge berichtet, soll an der Dorotheenstraße in Flingern ein Spanndraht der Straßenbahn-Oberleitung von einem Haus abgerissen sein. Dieser sei dann noch von einem Lkw erfasst und mitgerissen worden.

Sowohl die Straßenbahnstrecke als auch die Dorotheenstraße sind gesperrt. In Richtung Süden wurde um kurz nach 10 Uhr ein Fahrstreifen wieder für den Verkehr freigegeben. Mitarbeiter der Rheinbahn sind dabei, den Schaden zu beheben.

Der Verkehr staut sich im Süden zurück bis zum Oberbilker Markt, im Norden bis zum Goethe-Gymnasium.

