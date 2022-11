Düsseldorf-Flingern​: Jugendlicher schlägt Polizisten mehrfach ins Gesicht​

Düsseldorf Ein Jugendlicher hat bei einer Personenkontrolle in Düsseldorf-Flingern einen Polizeibeamten angegriffen und diesen schwer verletzt. Der 17-Jährige wurde überwältigt und festgenommen. Der Jugendliche führte offenbar auch Drogen mit sich.

Bei der Kontrolle einer mehrköpfigen Gruppe in Flingern-Nord hat ein Jugendlicher einen Beamten attackiert und ihm mehrfach ins Gesicht geschlagen. Der Beamte wurde so schwer verletzt, dass er seinen Dienst nicht weiter versehen konnte und in einem Krankenhaus behandelt werden musste. Am Einsatzort fanden die Polizisten eine geringe Menge an Betäubungsmitteln, die der Jugendliche offensichtlich zuvor bei sich trug.