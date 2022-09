Düsseldorf-Flingern : Betrunkener E-Bikefahrer bei Unfall schwer verletzt

Düsseldorf Ein betrunkener E-Bikefahrer ist bei einem Unfall in Düsseldorf-Flingern schwer verletzt worden. Der Mann war ohne Einfluss von außen gestürzt.

Bei einem Unfall am Dienstagabend in Flingern-Nord ist ein Pedelecfahrer so schwer verletzt worden, dass er in ein Krankenhaus gebracht werden musste. Da ein Atemalkoholtest positiv verlief wurde ihm eine Blutprobe entnommen.