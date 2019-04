Verkehr beeinträchtigt : Feuerwehreinsatz am Worringer Platz in Düsseldorf

Der Brand ereignete sich in einem Keller eines Wohnhauses. Foto: Gerhard Berger

Düsseldorf Am Worringer Platz in der Düsseldorfer Innenstadt ist am Samstagnachmittag ein Feuer in einem Kellerraum ausgebrochen. Die Straße ist aktuell gesperrt.

Das Feuer brach in einem Kellerraum an der Ecke Ackerstraße aus und ist bereits unter Kontrolle gebracht worden. Die Löscharbeiten laufen derzeit aber noch. Das teilte ein Sprecher der Feuerwehr auf Anfrage mit.

Bislang sei niemand verletzt worden, Bewohner des Hauses wurden jedoch hinausgeführt und vom Rettungsdienst untersucht.

Warum das Feuer in dem Kellerraum ausbrach, ist bislang unklar. Laut dem Sprecher wurde auch das Amt für Verbraucherschutz informiert. Die Straße ist während der Löscharbeiten gesperrt. Auch der Straßenbahnverkehr ist daher beeinträchtigt.

(skr)