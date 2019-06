Bahnhof Benrather Straße : Feuerwehr Düsseldorf übt Brandbekämpfung in der U-Bahn

Düsseldorf Wenn es einen Brandalarm in einem U-Bahntunnel gibt, muss alles ganz schnell gehen. Die Feuerwehr Düsseldorf hat im Juni mehrere Nächte hintereinander für den Ernstfall geübt.

Wie im wirklichen Leben steht auch bei der Übung die Alarmierung an erster Stelle. Der Fahrer der U-Bahn bemerkt bei der Ausfahrt aus dem U-Bahnhof eine Rauchentwicklung an seinem Zug, er alarmiert über die Rheinbahn Leitstelle die Feuerwehr, danach ist kein Kontakt mehr möglich.

Brandeinsätze in unterirdischen Tunnelanlagen der Stadtbahn sind zwar sehr selten, erfordern aber eine weitreichende strategische Vorplanung für alle Einsatzkräfte. Dies zeigte sich auch am 22. Mai, als in einem Technikraum am U-Bahnhof Steinstraße Königsallee es zu einem Brand gekommen war. Zwar konnten Mitarbeiter der Rheinbahn die Flammen schnell unter Kontrolle bringen, allerdings dauerte der Feuerwehreinsatz aufgrund der umfangreichen Lüftungsmaßnahmen rund zwei Stunden.